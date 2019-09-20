İŞKUR TYP personel alımı için son günler! 2019 İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Okullara güvenlik alımı başvuru ekranı!

İŞKUR TYP güvenlik görevlisi ilanları resmi olarak yayınlandı. Başvurmak isteyen adaylar internet üzerinden TYP okul başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Okullarda çalışmak üzere tam 6 bin 800 kişilik bir alım yapılacağı İŞKUR tarafından duyurulmuştu. TYP, Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programlardır. Peki, İŞKUR TYP okullara güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI

İşkur tarafından yayınlanan ilanlara göre okullara güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım onarım temizlik alanlarında işçi alımı yapılacak. Personel alım ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz.