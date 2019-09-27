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Sabah memurlar: Sürekli işçileri ilgilendiren soru!

Sabah memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor. Sürekli işçiler hastalanınca kendilerine hangi mevzuat uygulanacak! Devlet Memurları Kanunu mu yoksa 4857 sayılı mu?

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 15:41
Sabah memurlar: Sürekli işçileri ilgilendiren soru!

Soru: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi gereğince işçi statüsüne geçirilen Şirket personelinin aldığı hastalık raporları hakkında Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanması mümkün mü?

Cevap: 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlarla anılan Kanunun ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel hakkında uygulanmakta olup, söz konusu personel hakkında mezkur Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı, bahsi geçen personelin almış olduğu hastalık raporları hakkında 4857 sayılı İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: Sürekli işçileri ilgilendiren soru!
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