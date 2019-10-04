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açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuç sorgulama

Binlerce personeli adayı tarafından heyecanla bekleniyor. Başvuruların 3-10 Eylül tarihleri arasında alındığı kuranın ne zaman çekileceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları nasıl sorgulanır? Tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 5.10.2019 00:25
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuç sorgulama

Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurasının dün çekileceği biliniyor ve on binlerce personel adayları heyecanla geri sayım yapıyordu. Başvuruların eylül ayının başında alınmasının ardından adaylar için meraklı bekleyiş başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY'sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası dün (4 Ekim Cuma günü) yapılacaktı. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edildi.

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Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuç sorgulama
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