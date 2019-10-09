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Çalışanlar ve emekli olamayanlar dikkat! 'dan o paraları geri alabilirsiniz

Çalışanlar ve emekli olamayanlar dikkat! Çalışanlar ya da emekli olamayanlar isterlerse fazladan ödenen primlerini geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alabiliyor. Sabah gazetesi yazarı , paralarını alma yollarını Sabah Memurlar'a yazdı.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 11:45
Çalışanlar ve emekli olamayanlar dikkat! SGK'dan o paraları geri alabilirsiniz

Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için belli miktarda ve gün sayısında ödememiz gerekiyor. Bu primler hem işçi adına hem de işveren adına ödeniyor ve brüt maaşımızdan kesiliyor. Ancak fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler için geri ödeme imkanı var. Böylece 'da duran paralarımızı alabiliyoruz. Primleri iki türlü alıyoruz. Birincisi emekli olma yaşına gelmemize rağmen eğer yeterince primimiz yoksa daha önce ödenenler geri alınabiliyor. İkincisinde ise çalışırken eğer prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu fazla paraları geri alma imkanımız bulunuyor.

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Çalışanlar ve emekli olamayanlar dikkat! SGK'dan o paraları geri alabilirsiniz
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