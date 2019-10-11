Sabah memurlar: Belediye Kanununa göre sözleşmeli çalışanlar dikkat

1111 sayılı Askerlik Kanununun Geçici 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında, "Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 06/06/1978 tarihli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinde, "Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin; a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması, b) ...askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir…" hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükmü incelediğimizde;

1-Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 55 inci maddesi kapsamında yerine getirecek sözleşmeli personelin, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları kurum tarafından aylıksız izinli sayılmaları gerektiği, bu süre zarfında sözleşmenin askıda olacağı,

2- - Askerlik hizmetinin bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumunuza müracaat etmeniz halinde göreve başlatılmanız gerektiği değerlendirilmektedir.