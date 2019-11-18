Sabah memurlar: Malul/gazilerin kamuya atanması durumunda aylıkları kesilir mi?

SORU: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkını kendisi kullanarak ataması yapılmış olan malul/gazilerin atandıkları kurumlarca atamalarının iptal edilerek kendilerine geriye dönük borç çıkarılıyor Bu mümkün mü?

CEVAP: Bilindiği üzere, 21.4.2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ilk fıkrasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bazı kamu idarelerinin kadrolarına atanmasını engelleyen hüküm ile bu hükmün istisnalarına yer verilmiş, ikinci fıkrasında emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarına atanan personelin bu aylıklarının kesileceği hüküm altına alınmış, üçüncü fıkrasında ise emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin atama yapılacak kadro ve görevler sayılmıştır. Mezkur hükümler emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlara ilişkin olup, malullük aylığı alanlar bu kapsamda değerlendirilmediğinden bunların kamu idarelerinde bir kadro veya pozisyona atanmaları mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ilk cümlesinde, "Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez." denilmektedir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, malullük aylığı alanların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1'inci maddesi kapsamında kamu idarelerinde bir kadro veya pozisyona atanmaları mümkün olup, bunlardan 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ve yukarıda yer verilen hükümde belirtilen şekilde aylık alanların bu aylıklarının kesilmemesi gerekmektedir.