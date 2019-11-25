Sabah memurlar: Veteriner hekimler dikkat!

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2 nci maddesinde, "s) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. t) Lisans Üstü: Yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.

(1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı,yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

(5) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasında, Devlet memurlarının öğrenim durumlarına göre memuriyete giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademe tablosunda '4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin' memuriyete giriş derece/kademesinin 9/1 olduğu, '5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin' memuriyete giriş derece/kademesinin 9/2 olduğu belirtilmekte, mezkur Kanun maddesinin (A) fıkrasının beşinci bendinde ise, "Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmüne yer verilmektedir. Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 5 yıl süreli veteriner fakültesi mezunu olan ilgilinin memuriyete giriş derece ve kademesinin 9/1 yerine 9/2 olarak belirlendiği, ayrıca 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının beşinci bendi uyarınca ilave bir dereceden yararlandığı anlaşılmakta olup, 5. yıldaki öğretimin aynı zamanda yüksek lisans kabul edildiği gerekçesiyle ilgiliye yeniden bir kademe verilmesi mükerrerliğe yol açacağından, söz konusu personel hakkında mezkur Kanunun 36/A9 madde hükümlerinin uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.