Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alacak! Sağlık personeli alım şartları ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 17 bin 685 bin kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman başlayacak? Şartlar neler olacak? Personel alımları ile ilgili kılavuz Sağlık Bakanlığı sitesinden yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı'na Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak sağlık personeli alımı yapılacak. Bu alımların 7 bin 525 hemşire alımı olarak yapılacak. Bu kapsamda sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte alım hakkında bilgiler....