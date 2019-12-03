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7 bin 525 hemşire alacak! Sağlık personeli alım şartları ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bünyesinde 17 bin 689 yapılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığına başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri belli oldu mu? Sağlık Bakanlığına 7 bin 525 hemşire kontenjanı açıldı. Personel alım şartları Sağlık Bakanlığı sitesinden yayınlanacak. İşte personel alımları ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 3.12.2019 16:17
Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alacak! Sağlık personeli alım şartları ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

17 bin 685 bin kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman başlayacak? Şartlar neler olacak? Personel alımları ile ilgili kılavuz Sağlık Bakanlığı sitesinden yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı'na Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak sağlık personeli alımı yapılacak. Bu alımların 7 bin 525 hemşire alımı olarak yapılacak. Bu kapsamda sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte alım hakkında bilgiler....

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Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alacak! Sağlık personeli alım şartları ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
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