Sabah memurlar: Üniversitelerde görev yapan Uzman Personel dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." hükmüne yer verilerek 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sıralanmıştır.

Diğer taraftan, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Uzmanlık eğitimi yaptırılması" başlıklı 56 ncı maddesinde "Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir. Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür…" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde

"(1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.

(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir.

(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.

(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda eğitim verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.

(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar." hükmü, 15 inci maddesinde ise "Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi çerçevesinde kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında kalmak kaydıyla tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu kurum ve kuruluşlarla mutabakat sağlanarak uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında uzmanlık öğrencisi kontenjanı ilan edilip eğitim yaptırılabilir." hükmü bulunmaktadır. Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasında "Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır..." hükmüne yer verilmiş; (c) fıkrasında ise yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca başlatılacak incelemeler sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması hâlinde uygulanacak hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca, aynı Kanunun "Öğrencilerin disiplin işleri" başlıklı 54 üncü maddesinde, "Soruşturma, yetkiler ve cezalar: a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir. b. Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevketmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir..." hükmü yer almaktadır. İlaveten, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde "(1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarındaki tüm öğrencileri kapsar." hükmü, Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde ise "(1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişileri, … ifade eder." hükmü bulunmaktadır. Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesine göre tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamak üzere Üniversitenize görevlendirilen personelin Sağlık Bakanlığında veya bu Bakanlığın bağlı kuruluşlarında bulunan kadroları ile bağlarının devam ettiği, bu kişilerin her türlü malî ve sosyal haklarının söz konusu Bakanlık veya bağlı kuruluşlarınca 657 sayılı Kanuna tabi kadro unvanları esas alınarak karşılandığı, dolayısıyla Devlet memurlarının uymakla yükümlü bulundukları mevzuata riayet etmekle mükellef oldukları; bununla birlikte, söz konusu kişilerin aynı zamanda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini öğrencisi oldukları ve bu sıfatla uzmanlık eğitimi programının gereklerine uymak zorunda oldukları değerlendirilmektedir.

Bu itibarla;

- Kadroları Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kalmak kaydı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Üniversitede görevlendirilen personelin uzmanlık eğitim programı kapsamında işledikleri fiiller hakkında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem tesis edilebileceği,

- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan ilk inceleme ve son soruşturma izni verilmesine ilişkin özel hükmün; yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının "görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlara" ilişkin olduğu, dolayısıyla Üniversitede esas itibariyle tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi görmek üzere görevlendirilen ilgililer hakkında mezkûr hükmün uygulanamayacağı,

- Söz konusu personelin Devlet memurlarının uymakla yükümlü bulundukları mevzuata aykırı fiil ve hallerin Kurumunuzca tespiti halinde ilgililerin kadrolarının bulunduğu kurumların bilgilendirilmesi, söz konusu fiil ve haller nedeniyle verilecek disiplin cezalarının personelin bağlı bulunduğu kurumlardaki yetkili disiplin amirleri/kurulları tarafından 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri çerçevesinde tesis edilmesi gerekmektedir.