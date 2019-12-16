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Bakanlık duyurdu! Onlarca yapılacak! Personel alımı için başvuru şartları belli oldu

Ulaştırma ve ve yapacağını duyurdu! Yapılan duyuruda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3, Türkiye Bilimsel ve (TÜBİTAK) 52 personel alacak. Personel alımları için gerekli başvuru şartları da belli oldu

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:42
Bakanlık duyurdu! Onlarca personel alımı yapılacak! Personel alımı için başvuru şartları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Bakanlık, taşra teşkilatına 3 sürekli işçi alacak. İşçilerden 2'sinin engelli, birinin de eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olması şartı aranacak.

Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da 52 personel alacağını duyurdu.

İşe alım şartlarını içeren ilan, 16-20 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu, mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başvuru ilanı için tıklayınız!

TÜBİTAK başvuru ilanı için tıklayınız

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Bakanlık duyurdu! Onlarca personel alımı yapılacak! Personel alımı için başvuru şartları belli oldu
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