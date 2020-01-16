Sağlık Bakanlığında çalışanlar dikkat! Sabah Memurlar o kararı inceledi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları ve maddeleri;

YENİ DEĞİŞİKLİK 1:

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Ocak, Haziran ve Eylül" ibaresi "Ocak ve Haziran" şeklinde değiştirilmiştİr.

ESKİ HALİ :

İller arası atama dönemleri Ocak, Haziran ve Eylül ayıdır.

NE GETİRİYOR:İller arası atama dönemlerinde Eylül ayı takvimden çıkarıldı. Eylül ayında atama olmayacak

YENİ DEĞİŞİKLİK 2

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile beşinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "tercihleri alınarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ HALİ

Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

NE GETİRİYOR?

"Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar."ifadesinde tercihleri alınarak ifadesi metinden çıkartıldı.Böylece Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanacaklar.

YENİ DEĞİŞİKLİK 3

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi "Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC'nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz." şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "stratejik personel bakımından" ibaresinden sonra gelmek üzere "son beş yıl içerisinde" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanmaz

ESKİ HALİ

16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 , 24 ve 31/A maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin ) eşinin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde (4) D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.

d) Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanmaz." Hükmü getirildi.

Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır. Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz.

NE GETİRİYOR

Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC'nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz hükmü ile , PDC'nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralamasının aranmayacağı getirilmiştir

"d) Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanmaz." Getirildi.

Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır. Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE( İfadesi eklendi) bakımından iki katı olarak uygulanır

YENİ DEĞİŞİKLİK 4

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmaz. İlgililerin bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır ifadesi getirildi.

YENİ DEĞİŞİKLİK 5

Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "19, 20, 21 ve 26 ncı" ibaresi "19, 20 ve 21 inci" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan "uzman diş tabiplerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "yabancı dil şartı hariç" ibaresi eklenmiştir.

YENİ DEĞİŞİKLİK 6

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "yapanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "6 ve" ibaresi; (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "yapanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "5 ve" ibaresi eklenmiştir

DEĞİŞİKLİĞİN RESMİ GAZETE'DEKİ YAYINLANAN HALİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Ocak, Haziran ve Eylül" ibaresi "Ocak ve Haziran" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile beşinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "tercihleri alınarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi "Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC'nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz." şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "stratejik personel bakımından" ibaresinden sonra gelmek üzere "son beş yıl içerisinde" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanmaz."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmaz. İlgililerin bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır."

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "19, 20, 21 ve 26 ncı" ibaresi "19, 20 ve 21 inci" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan "uzman diş tabiplerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "yabancı dil şartı hariç" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "yapanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "6 ve" ibaresi; (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "yapanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "5 ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.