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Sabah memurlar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Tazminatı arttırmanın yolları nelerdir?

tazminatı tüm çalışanları yakından ilgilendiren bir konu. Kıdem tazminatı nasıl arttırılır? Kıdem tazminatını çalışırken artırmak mümkün. Bunun birkaç yolu var. En önemlisi hesaplama yapılırken ortaya çıkıyor. Sabah gazetesi yazarı tazminatın nasıl artacağını Sabah Memurlar'a yazdı

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 7.2.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 16:35 ABONE OL
Sabah memurlar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Tazminatı arttırmanın yolları nelerdir?

Milyonlarca çalışan için bir güvence olan tazminatı hesabında birçok püf noktası bulunuyor. Bu ayrıntıları değerlendirdiğinizde tazminatınızı da artırabiliyorsunuz. Yani size nakit olarak ve düzenli ödenen her parayı brüt ücrete eklediğinizde giydirilmiş brüt ücret ortaya çıkıyor ve buna göre tazminatınız hesaplanıyor. Türkiye'de kıdem tazminatını alabilmek için bir işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Bu da için yeterli sayılmıyor. İşçinin aynı zamanda kendi kusuru dışında ya da sebepsiz olarak işten çıkartılması ya da haklı fesih ile ayrılması şartı bulunuyor.

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Sabah memurlar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Tazminatı arttırmanın yolları nelerdir?
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