Türk Lirası'na yapılan saldırının perde arkası! Artık eski Türkiye yok...

Türk Lirası'na yapılan kur saldırıının perde arkasında kimler var? Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı;

Geçtiğimiz hafta Türk Lirası'na yapılmaya çalışılan saldırı ekonomi yönetiminin daha önce aldığı tedbirler sayesinde savuşturuldu. Aynı gece de işin failleri ortaya çıkarıldı ve gerekli cezalar kesildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla görüştüğü saatlere denk getirilen bu zaman ayarlı saldırının öncesine ve içerideki uzantılarına da bakmakta fayda var.