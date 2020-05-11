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'na yapılan saldırının perde arkası! Artık eski Türkiye yok...

Geçtiğimiz hafta 'na yapılan ekonomik saldırı başarılı ekonomik önlemler ve adımlar sayesinde savuşturuldu. Merkez Bankası 3 yabancı bankaya işlem yasağı getirdi. Gerekli yasal uyarılar yapıldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü yapılan kur saldırısını yorumladı.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 11.5.2020 16:03 Son Güncelleme: 11.5.2020 16:15 ABONE OL
Türk Lirası'na yapılan saldırının perde arkası! Artık eski Türkiye yok...

'na yapılan kur saldırıının perde arkasında kimler var? Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı;

Geçtiğimiz hafta Türk Lirası'na yapılmaya çalışılan saldırı ekonomi yönetiminin daha önce aldığı tedbirler sayesinde savuşturuldu. Aynı gece de işin failleri ortaya çıkarıldı ve gerekli cezalar kesildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla görüştüğü saatlere denk getirilen bu zaman ayarlı saldırının öncesine ve içerideki uzantılarına da bakmakta fayda var.

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Türk Lirası'na yapılan saldırının perde arkası! Artık eski Türkiye yok...
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