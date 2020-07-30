İŞKUR ile MSB 1.072 personel işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB işçi alımı kura sonuçları, belirlenen tarihlerde İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 27 Temmuz tarihinde gerçekleşen kuraların sonuçları beklenen sürede açıklanmazken adaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2020 MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB 1.072 personel işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm gelişmeler!
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 1.072 personel alımı yapacağını bildirmiş ve ardından MSB işçi alımı için başvurular gerçekleşmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz pazartesi gerçekleşen kuraların ardından gözler şimdi de açıklanacak olan sonuçlara çevrildi…
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 1072 işçi alımında kura çekiminin 27 Temmuz 2020 günü yapılacağına yer verilmişti ancak sonuçlarla ilgili açıklama yapılmadı.
Ancak sonuçlar açıklanmadı ve konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
1. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.
2. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
3. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.
4. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.
5. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.