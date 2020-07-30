İŞKUR ile MSB 1.072 personel işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB işçi alımı kura sonuçları, belirlenen tarihlerde İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 27 Temmuz tarihinde gerçekleşen kuraların sonuçları beklenen sürede açıklanmazken adaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2020 MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB 1.072 personel işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm gelişmeler!

2020 MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 1.072 personel alımı yapacağını bildirmiş ve ardından MSB işçi alımı için başvurular gerçekleşmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz pazartesi gerçekleşen kuraların ardından gözler şimdi de açıklanacak olan sonuçlara çevrildi…