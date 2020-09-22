Son dakika! Başkan Erdoğan açıkladı! Cezasını ödemeyene kamuda işlem yok

Son dakika: Türkiye, koronavirüsle mücadele yeni bir safhaya geçiyor. Dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan gündemle ilgili önemli mesajlar verdi.

CEZASINI ÖDEMEYEN KAMUDA İŞLEM YAPAMAYACAK

Koronavirüs cezalarının ödemek artık zorunlu hale geliyor. Kurallara uymayan vatandaşlara yazılan ceza ödenmediği taktirde kamuda işlem yapamayacaklar.

Son dakika! Başkan Erdoğan o kararları açıkladı | Video

Başkan Erdoğan bu kararı şu sözlerle ifade etti: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek" dedi.

DENETİMLER SIKLAŞACAK VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SEYAHAT KISITLAMASI GELECEK

Bir diğer yeni alınan karar da kafe ve restoranlar hakkında oldu. Başkan Erdoğan, kafe ve restoranların denetiminin daha da sıkılaştırılacağını ifade etti. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. Çeşitli ülkeler tarafından geliştirilen aşıların Türkiye'deki çalışmaları yakından takip edilmektedir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.

Yerli aşı hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmalarının önümüzdeki aylarda başlayacağını açıkladı.

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