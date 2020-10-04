Emekliye 3'lü kazanç! Emekli zam oranı ne kadar olacak?

Ocak ayında milyonlarca vatandaş zamlı maaşını alacak. Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Peki emekliler için tahmin edilen zam oranları nelerdir?

Takvim'in haberine göre, emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira.