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Emekliye 3'lü kazanç! Emekli oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş Ocak ayında yeni zamlı maaşın alacak. Ayrıca ek ödemelerde de artışlar olacak. Bunun yanında doktor emekliler üçüncü zammı ilave ödemesinde görecek. Yapılacak olan ödemeler 2 bin 717 liraya çıkması tahmin ediliyor. Peki SSK, Bağ-kur ve emeklilerinin maaşlarına ne oranda yapılacağı tahmin ediliyor? oranlarıyla ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 09:39 Son Güncelleme: 4.10.2020 09:50 ABONE OL
Emekliye 3'lü kazanç! Emekli zam oranı ne kadar olacak?

Ocak ayında milyonlarca vatandaş zamlı maaşını alacak. ve emeklilerin maaşlarına ne kadar yapılacağı merak ediliyor. Peki emekliler için tahmin edilen zam oranları nelerdir?

Takvim'in haberine göre, emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira.

Emekliye 3'lü kazanç! Emekli zam oranı ne kadar olacak?

MAAŞLAR NE ORANDA DEĞİŞECEK?

Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında yapılırken; emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2020 yılı enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 4.49, memur emeklilerinde yüzde 3.49 olacak.

Emekliye 3'lü kazanç! Emekli zam oranı ne kadar olacak?

Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 3.49 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 717, uzman olmayanlarda 2 bin 78 liraya çıkacak.

Emekliye 3'lü kazanç! Emekli zam oranı ne kadar olacak?

ÇALIŞMAMAK GEREKİYOR

● İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

● Ödemeyi almak için sigortalı bir işte çalışmamak gerekiyor.

● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.

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Emekliye 3'lü kazanç! Emekli zam oranı ne kadar olacak?
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