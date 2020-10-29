Borç yapılandırması Meclis'te! Torbadan emeklilik çıktı!

BAŞVURU İÇİN SÜRE VAR

Yıl sonuna kadar başvuru hakkının verilmesi önemli. Böylece geniş bir zamanda başvuru gerçekleştirilip yığılmalar da önlenecek. Mümkün olduğunca online olarak başvurmakta fayda olduğunu düşünüyorum

Gelelim emeklilik meselesine. Düzenlemenin içinde özellikle Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir madde de yer aldı. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirildi. Böylece borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik hakkına da kavuşacak. Ayrıca bu borçlarını sildirip günleri dondurarak da eğer yeterli primleri varsa para ödemeden de emekli olabilecekler.