Milyonlarca çalışana destek! Kafeterya, lokanta, kahvehane, sinema...

Covid-19 salgını bütün dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkiliyor. Bu sebeple bazı kısıtlama kararları da alınıyor. Son olarak özellikle yeme içme sektöründeki firmalar için bazı tedbirler açıklandı. Bu firmalardan bazıları kapanırken pazıları da sadece paket servis olarak hizmet verecek. İşçileri ve işyerlerini koruyan birçok tedbir Mart ayından bu yana alınmaya devam ediyor.