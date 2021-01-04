Son dakika haberi | Emekli memur, yaşlı, engelli, hastasına bakanların ocak zammı belli oluyor! Milyonların gözü enflasyonda...

TAZMİNATLAR ARTIYOR



Memur maaşlarında yapılacak zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirleyecek. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam gelecek. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak. Yapılan tahminlere göre yüzde 8'e yakın bir zam olursa kıdem tazminatı tavanı da 7 bin 750 liraya kadar çıkabilecek.