Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

3 öğretim üyesi alacak

3 öğretim üyesi alacağını ilan portalı ilan.gov.tr adresinden duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:48 ABONE OL
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı ilanına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği'nin Madde 8/7'de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA