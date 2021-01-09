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5 ve araştırma görevlisi alacak

'nin 5 ve araştırma görevlisi alacağı ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden duyuruldu.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:47 Son Güncelleme: 9.1.2021 16:49 ABONE OL
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı ilanına ilişkin yapılan duyuruda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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