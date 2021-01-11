Üniversitede okuyan memurlar dikkat!

Soru: 4 yıllık bir üniversitede okuyorum. 2 nci sınıftayım . KPSS den yüksek puan aldım. Tercih yapıp herhangi bir yere yerleştirilmem durumunda devam gereken derslere göre mesai saatinin ayarlanması mümkün mü?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde " Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, mezkur Kanunun Devlet memurlarına verilecek izinleri düzenleyen beşinci bölümünde örgün öğrenim görmekte olan memurlara izin verilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Devlet memurlarının Anayasa ve diğer kanunlarla kendilerine verilen görev ve sorumluluklarını mevzuat ile belirlenen çalışma saatlerine uygun olarak yerine getirmelerinin esas olduğu değerlendirilmekte olup, atanmanız durumunda çalışma saatlerinizin amiriniz tarafından ders programınıza göre ayarlanmasının mümkün olmadığı ancak bazı kurum ve kuruluşlarda özellikle taşrada amirlerinin memurları kısmen idare ettiği de görülmektedir. " ifadeleri yer almaktadır.