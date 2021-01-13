İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversite Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı ilanında genel şartlar şu şekilde:

* Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

* Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması,

* Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede "En az ölçütler" i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/726451/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-kultur-universitesi-4-ogretim-uyesi-alacak