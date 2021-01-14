Evde bakım maaşı almak kolaylaştı! Hastasına bakana 1.657 lira maaş...

Bakım parası alabilmek için öncelikle hasta ya da yaşlı vatandaşın rapor alması gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor. Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi gerekiyor. Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin bakacağı engelli veya yaşlının akrabası da olması gerekiyor. Eğer akrabalık ilişkisi yoksa bu kez yasal varisi olması gerek. Evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

GELİR ŞARTI YÜKSELDİ

Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Daha doğrusu haneye giren gelir burada baz alınıyor. Yani haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor.

Bu bölüm sonucu kişi başı gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) üçte ikisinden az olması gerekiyor. Gelir sınırı yeni asgari ücretle arttı. Hane içinde kişi başı gelir bin 705 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor.

Gelir hesabı şöyle yapılıyor:

Net asgari ücret 2.825,90 TL

AGİ hariç ücret: 2.825,90- 268,31 = 2.557,59 TL

AGİ Hariç ücretin 2/3'ü: 2.557,59/3 X 2 = 1.705,06 TL

Buna göre evde bakım parası alabilmek için ailelerin toplam gelirlerinin şu rakamlardan az olması gerekir:

*2 kişi ailede 3.410 TL

*3 kişi ailede 5.115 TL

*4 kişilik ailede 6.820 TL

*5 kişilik ailede 8.525 TL

Bu rakam 2020 asgari ücretine göre hesaplandığında 1.402 liraya denk geliyor. Buna göre geçen yıl 1.402 liranın altında geliri olanlar evde bakım parası alabilirken bu sene kişi başı gelir 1.705 liraya kadar çıkarak daha çok vatandaşın bu haktan yararlanması sağlanmış oldu.

İKRAMİYE HARİÇ TUTULUYOR

Bu arada eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor. Yani evde bir emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken kurban ve ramazan bayramlarında ödenen 1000'er liralık ikramiye bu hesaba yani gelir miktarına dahil edilmiyor.

BASVURU MÜDÜRLÜKLERE

EVDE bakım parası almak için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya ilçelerdeki ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Yapılan başvuru yetkililer tarafından inceleniyor. Evde bakım parası alma şartları yerine gelmiş ise maaş bağlanıyor ve bir sonraki aydan itibaren ödenmeye başlanıyor.

Şartlara özetle tekrar bakalım

KİMLER ALABİLİYOR

*Kan bağı olan hasta ve engelli yakınına bakanlar

* Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 2'sinden düşük olanlar.

*2021 yılı için gelir sınırı kişi başı 1.705 TL

KİMLER İÇİN GEÇERLİ

Yüzde 50 engelli raporu bulunanlar.

Kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişiler

KAÇ LİRA ÖDENİYOR

Evde bakım desteği Eski (TL) Yeni (TL) Artış oranı ( %)

Aylık ödeme tutarı 1.544,61 1.657,83 7.33

Kişi başı gelir sınırı 1.402,65 1.705,06 21,06