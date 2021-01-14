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43 akademik personel alacak

43 akademik personel alacağını duyurdu. Aranılan nitelilk ve unvanlar 'Prof. Dr. , Doç. , Dr. Öğr. Üyesi , Araştrma Görevlisi' olarak sıralandı.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 10:40 Son Güncelleme: 14.1.2021 10:59 ABONE OL
Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi'nin Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanında "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak
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