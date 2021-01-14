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2 araştırma görevlisi alacak

2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 29 Ocak olarak belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 10:50 Son Güncelleme: 14.1.2021 10:57 ABONE OL
Yeditepe Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız.
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Yeditepe Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
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