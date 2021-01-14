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Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak

İli Yenikent Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayınladı. İlana son başvuru tarihi 22 Ocak olarak belirtildi.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 10:27 ABONE OL
Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruda, "Yenikent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/727107/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/yenikent-belediyesi-memur-alimi-yapacak

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Yenikent Belediyesi memur alımı yapacak
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