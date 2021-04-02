SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM sınav sonuçları bekleniyor!

SEGEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından 27 Mart tarihinde düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili kurum tarafından henüz bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan konuyla ilgili olarak "SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu bugün de binlerce kişi tarafından yanıt aramaya başladı. 2021 SEGEM sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor.

SEGEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Teknik Personel Yeterlilik Sertifikası olmayıp acentelerde hizmet vermek isteyen kişilerin katılım sağladığı SEGEM sınav sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. Sonuçların 7 Nisan tarihinde açıklanması öngörüler arasında bulunuyor.