Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM sınav sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 2.4.2021 17:08

sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuçları bekleniyor!

SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM sınav sonuçları bekleniyor!

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında teknik personel olarak faaliyette bulunacak kişiler için düzenlen sınav sonuçları binlerce kişi için merakla bekleniyor. 27 Mart tarihinde düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar bu kapsamda “SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Henüz sonuçların erişime açılacağı tarihle ilgili herhangi resmi bir bilgi bulunmazken SEGEM sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

SEGEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından 27 Mart tarihinde düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili kurum tarafından henüz bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan konuyla ilgili olarak "SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu bugün de binlerce kişi tarafından yanıt aramaya başladı. 2021 SEGEM sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor.

SEGEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Teknik Personel Yeterlilik Sertifikası olmayıp acentelerde hizmet vermek isteyen kişilerin katılım sağladığı SEGEM sınav sonuçları için merak dolu bekleyiş sürüyor. Sonuçların 7 Nisan tarihinde açıklanması öngörüler arasında bulunuyor.

Açık lise AÖL 2. dönem online sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI SORU DAĞILIMI NASILDIR?

Sınavda 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacak olup sınavda sorulacak sorulara ilişkin konu başlıkları;

Sigortaya Giriş
Sigortanın İşlevleri
Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları
Sigortalanabilirlik Kavramı
Sigortanın Temel Prensipleri
Temel Reasürans Bilgisi
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nda Acenteler
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge
Acentelere İlişkin İkincil Düzenlemeler
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Acentelere İlişkin Hükümleri (Birinci Kitap Yedinci Kısım, 102-123 numaralı maddeler)
Acentelerin Hak ve Yükümlülükleri
Türkiye'de Sigorta Uygulamaları
Aracıların Sistemdeki Yeri
Sigorta Fiyatlaması ve Banka Uygulamaları
Hasar
Sigortaya İlişkin Teknik Terimler
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik

olarak belirlenmiştir.

AÖL sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem online sınav sonuçları sorgulama ekranı!SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI GEÇME PUANI VEYA NETİ KAÇTIR?

100 üzerinden en az 60 alan aday başarılı sayılacaktır. Yanlış işaretlenen sorular doğru sayısını etkilemeyecektir. Bu durumda 1 net 2 puan olduğundan 30 net ve üstü başarılı kabul edilir.

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI NEDİR?

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında teknik personel olarak faaliyette bulunacak kişiler için düzenlenecek Teknik Personel Yeterlilik Sınavı İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 SEGEM sınav sonuçları bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA