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Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:38

Erciyes Üniversitesi 20 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Erciyes Üniversitesi 20 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Erciyes Üniversitesi 20 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erciyes Üniversitesi 20 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor. Yayınlanan ilanda, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/770822/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/erciyes-universitesi-20-sozlesmeli-saglik-personeli-aliyor

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Erciyes Üniversitesi 20 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
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