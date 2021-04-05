Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Rapor parası nasıl hesaplanıyor?

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkilerini yaşadığımız şu günlerde çalışanlar açısından rapor almak ve bu sürelerde ödenecek ücretler de önem kazanmaya başladı. Yasalarımıza göre raporlu geçirilen sürelerde ücretleri SGK ödüyor. Bu süre içinde işverenlerin ücret ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Ama işveren isterse çalışanın ücretini tam olarak ödeyebilir. Böyle bir durumda işverenin bunu SGK'ya bildirmesi de gerekiyor. Bu süre içinde işçinin çalıştırılması da yasak.

Rapor parası olarak bilinen ve geçici iş göremezlik durumunda ya da annelerin doğum sırasında aldıkları bu paralar kişinin aldığı brüt ücrete göre hesaplanıyor. Ayakta tedavilerde brüt maaşın üçte ikisi şeklinde ödenen bu paralar, kamu bankaları ve PTT aracılığıyla çalışanlara veriliyor. Bu parayı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor. Ayrıca son 1 yıl içinde en az 90 günlük primin de yatırılmış olması isteniyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Rapor parası hesaplanırken raporlu olunan günlerin üçüncü gününden itibaren hesaplama yapılıyor. İlk iki günün parası çalışılan işyeri tarafından maaştan kesilmeden ödeniyor. Hesaplama yapılırken son üç aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve raporlu olunan güne göre ödenecek miktar ortaya çıkartılıyor. Şimdi bu üç aylık ortalama kuralının değişmesi gündemde.

HESAPLAMA DEĞİŞİYOR

TBMM gündemine gelecek olan torba yasa ile birlikte rapor parası hesaplanırken son üç ayın ortalaması değil son 12 ayın yani on 1 yılın ortalaması alınacak. Böylece çalışan açısından son 1 yıldaki maaştaki artışlar ve değişiklikler de rapor parasına yansımış olacak. Bu sadece rahatsızlanan çalışanlar için değil doğum yapacak kadın çalışanlar için de geçerli olacak. Anneler doğumdan önce 8 doğumdan sonrada 8 hafta olmak üzere 16 hafta raporlu olabiliyor. Bu günler de ücretler SGK tarafından karşılanıyor. Annelerin bu ücretlerinin hesabı da son 3 aylık brüt ücret üzerinden yapılıyor ve 112 günlük para kendilerine ödeniyor.

DAHA AZ ÇALIŞMIŞSA

Burada akla gelen sorulardan birisi sigortalının 12 aydan daha az çalışmış olması. 6 aydan fazla çalışması olan sigortalıların yine maaşlarının ortalaması alınacak. 6 aydan daha az çalışması olanlar için ise ödenecek rapor parası asgari ücretin iki katından fazla olamayacak.

ÖRNEK HESAPLAR NASIL OLACAK

TABLO 1

Asgari ücretli bir annenin şan ki rapor parası hesabı

Brüt maaş: 3.577,50 TL

Son üç aylık brüt maaş toplamı: 10.732,5 TL

1 günlük brüt ücret: 119,25 TL

112 günlük brüt ücret: 13.356 TL

Ödenecek rapor parası (2/3): 8.904 TL

TABLO 2

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞYANIN 14 GÜNLÜK RAPOR PARASI

Aylık brüt ücret: 3.577,50 TL

Günlük brüt ücret: 3.577,50 TL/30= 119,25 TL

14-2= 12 günlük brüt ücret: 119,25 X 12= 1.431 TL

Çalışana ödenecek para(2/3): 954 TL