MSÜ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 200 kişilik personel alımı başvuru kılavuzu!

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yapılacak olan 200 kişilik MSÜ personel temini için sınav duyurusu kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yayımlandı. Bu kapsamda kurumun bünyesinde hizmet vermek isteyen binlerce vatandaş konuyla ilgili olarak araştırmalarına başladı. "MSÜ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. MSÜ personel alımı başvuru sürecine dair detaylar bu kapsamda merak ediliyor.
MSÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ!
Sınav başvuruları 1 Nisan tarihinde online sistem üzerinden başlarken adaylar bu sisteme e-devlet şifreleri ve TCKN ile girişlerini sağlayarak işlemlerini tamamlayabilecek. Öte yandan 2021 MSÜ personel alımı başvurularında adayların 2020 yılındaki KPSS sınavına katılmış olması gerekiyor.
Kılavuzda yapılan duyuru şöyle;
"Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır"
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular, 01.04.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,