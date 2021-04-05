MSÜ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 200 kişilik personel alımı başvuru kılavuzu!

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yapılacak olan 200 kişilik MSÜ personel temini için sınav duyurusu kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yayımlandı. Bu kapsamda kurumun bünyesinde hizmet vermek isteyen binlerce vatandaş konuyla ilgili olarak araştırmalarına başladı. "MSÜ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. MSÜ personel alımı başvuru sürecine dair detaylar bu kapsamda merak ediliyor.

MSÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ!

Sınav başvuruları 1 Nisan tarihinde online sistem üzerinden başlarken adaylar bu sisteme e-devlet şifreleri ve TCKN ile girişlerini sağlayarak işlemlerini tamamlayabilecek. Öte yandan 2021 MSÜ personel alımı başvurularında adayların 2020 yılındaki KPSS sınavına katılmış olması gerekiyor.