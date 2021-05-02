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Giriş Tarihi: 2.5.2021 15:46

31 öğretim üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

31 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
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