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Giriş Tarihi: 5.5.2021 13:54 Son Güncelleme: 5.5.2021 14:02

3 öğretim elemanı alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

3 öğretim elemanı alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

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İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak
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