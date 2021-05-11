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Giriş Tarihi: 11.5.2021 12:44

26 öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

26 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve belirtilen kadrolara bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak
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