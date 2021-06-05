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Giriş Tarihi: 5.6.2021 12:09

10 Öğretim Üyesi alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

10 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 18 Haziran olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 48'inci maddesi, 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri ile "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak
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