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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:52

öğretim görevlisi alacak

Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

öğretim görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ve diğer şartlar sıralandı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
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