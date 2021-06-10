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Giriş Tarihi: 10.6.2021 14:43

31 Akademik Personel alacak

İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel alacak

31 Akademik Personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 31 Akademik Personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel alacak
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