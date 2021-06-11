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Giriş Tarihi: 11.6.2021 17:25

12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 24 Haziran olarak belirtildi.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
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