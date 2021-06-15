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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:23

10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Kırklareli Üniversitesi 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 28 Haziran olarak belirtildi.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

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Kırklareli Üniversitesi 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
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