Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 Sürekli İşçi alacak. Yayınlanan ilanda özel hususlar, kura tarihi ve yeri ile diğer şartlar yer aldı.

KURA TARİHİ VE YERİ

1. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 22/06/2021 Salı günü (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

2. Noter huzurunda kura çekimi 24/06/2021 Perşembe günü saat 10:00 da İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Okuma Salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No: 7 Avcılar- İstanbul)yapılacaktır.

3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ