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Giriş Tarihi: 17.6.2021 16:59

27 Öğretim Üyesi alacak

Ankara Medipol Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak

27 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 27 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir." denildi.

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Ankara Medipol Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak
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