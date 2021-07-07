Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...