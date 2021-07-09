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Giriş Tarihi: 9.7.2021 13:44

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 28 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." denildi.

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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak
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