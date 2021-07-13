Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 91 Sözleşmeli Personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

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