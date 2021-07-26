Memura çalışmadan emeklilik: 6 ay detayı...

Bu arada isteğe bağlı sigortaya geçen memurlar primlerini 6 aydan fazla süre ile aksatırlarsa haklarını kaybediyorlar. Bu 6 aylık süre peş peşe yada aralıkla da olsa sayılıyor

KİMLER YARARLANIR?

*En az 10 yıl memur olarak çalışanlar.

* Görevlerinden istifa ederek ayrılanlar.

* Sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden emekli aylığı bağlanmamış olanlar.

* Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tâbi çalışmayanlar.

*1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlar yani 5534 sayılı yasaya tabi olanlar.