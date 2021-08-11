Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2 İç Denetçi alıyor.
Yayınlanan ilanda şunlar belirtildi:
Söz konusu ilan kapsamında durumu talep şartlarına uygun adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu web sayfası açık iş ilanları kısmından elektronik ortamda ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen giderek başvuru yapabileceklerdir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne yapılacak başvurular geçersiz olacaktır.
Türkiye İş Kurumunca aday listelerinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip aday listeleri, sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası "Haberler ve Duyurular" https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular kısmından ilan edilecektir.
Türkiye İş Kurumundan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirilecek aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
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