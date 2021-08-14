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Giriş Tarihi: 14.8.2021 16:49

İstanbul Rumeli Üniversitesi 4 araştırma görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 4 araştırma görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi 4 araştırma görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 25 Ağustos olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi 4 araştırma görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır." denildi.

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İstanbul Rumeli Üniversitesi 4 araştırma görevlisi alacak
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