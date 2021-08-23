Daha önce Vakıfbank’ta çalışan memurlar dikkat!

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademe hesabında değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmekte olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki

bir kadroda bulunan memurun memuriyete girmeden ya da memuriyetten ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine ilişkin her hangi bir hükme mezkur Kanunda yer verilmemiştir.

Bu itibarla; Devlet memuru olarak görev yapan personelin ,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesinde genel idare hizmetleri sınıfı kapsamındaki bir kadroda bulunan memurun memuriyete girmeden ya da memuriyetten ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine ilişkin ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması sebebiyle, Türkiye Vakıflar Bankasında çalıştığı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademe hesabında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.