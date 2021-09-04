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Giriş Tarihi: 4.9.2021 13:48

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
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