Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadeleri yer aldı.

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